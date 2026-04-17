Netflix attendue en forte baisse après l'annonce du départ de son président Reed Hastings

Le logo de Netflix sur un bâtiment à Los Angeles

Netflix plonge vendredi dans les échanges en avant-Bourse ‌à New York, au lendemain de l'annonce du départ de son président et cofondateur Reed Hastings, ​considéré comme l'architecte de la révolution du modèle de consommation à domicile des films et séries télévisées.

L'action du géant américain du streaming abandonne près de 10% en avant-Bourse.

Reed Hastings, qui a cofondé le groupe près ​de trois décennies plus tôt, ne briguera pas de réélection lors de l'assemblée générale des actionnaires en juin, a dit Netflix dans ​une lettre aux investisseurs publiée jeudi, ajoutant que Hastings ⁠avait pour projet de se consacrer notamment à la philanthropie.

Cette annonce intervient dans un contexte ‌délicat pour le groupe, qui cherche à dessiner l'après-bataille perdue pour le rachat de Warner Bros Discovery.

"C'était une nouvelle inattendue, et Hastings est considéré comme l'âme de ​l'entreprise", dit Kathleen Brooks, directrice de ‌recherche chez XTB.

Le président de Netflix a été un pilier essentiel de l'histoire ⁠spectaculaire de la société, née comme une entreprise de location de DVD par correspondance avant de devenir un géant mondial de la distribution de contenus en ligne, surmontant des revers stratégiques et des périodes ⁠sans précédent, comme la ‌pandémie de COVID-19.

Le cofondateur a également mené, plus tôt cette année, une guerre ⁠d'enchères acharnée qui s'est soldée par un échec pour l'acquisition des studios et actifs de streaming de ‌Warner Bros Discovery, qui aurait permis à Netflix de mettre la main sur une ⁠série de franchises très prisées, y compris "Game of Thrones" et "Friends".

Le départ de ⁠Reed Hastings intervient par ailleurs ‌à un moment où le géant du streaming est confronté à un ralentissement de ses revenus en ​raison d'une forte concurrence, ce qui le pousse à ‌se lancer dans de nouveaux domaines de croissance, tels que les contenus financés par la publicité, le sport en direct ​et les jeux vidéo.

Netflix, qui a également publié ses résultats trimestriels jeudi, prévoit un bénéfice par action inférieur aux attentes des analystes pour le trimestre en cours, ainsi que la croissance du ⁠chiffre d'affaires la plus faible depuis un an, selon les données de LSEG.

"Si une partie de cette baisse de valorisation s'explique par la déception des investisseurs face au départ de Hastings, on peut affirmer sans se tromper que Netflix n'a généralement pas pour habitude de décevoir en matière de résultats financiers", a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

(Rédigé par Kanishka Ajmera à Bangalore, version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)