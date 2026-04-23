Netflix annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un mouvement d'actions au paragraphe 2 et d'un contexte au paragraphe 3)

Netflix NFLX.O a déclaré jeudi que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, en plus d'un rachat approuvé en décembre 2024, sans date d'expiration.

Les actions du géant de la diffusion en continu ont augmenté de 1,5 % dans les échanges avant bourse.

Netflix avait précédemment déclaré qu'il prévoyait de reprendre les rachats d'actions tout en investissant environ 20 milliards de dollars cette année dans les films et la télévision, après s'être retiré d'un accord visant à acheter des actifs de Warner Bros Discovery.