Netflix annonce un fractionnement de ses actions à raison de dix pour une, les actions augmentent

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi une division de ses actions à raison de dix pour une, rendant ainsi les actions de la société de streaming plus abordables pour les investisseurs individuels.

La société a déclaré qu'elle émettrait neuf actions supplémentaires pour chaque action détenue après la clôture de la bourse le 10 novembre, ajoutant que la division rendrait ses actions plus accessibles aux employés participant à son programme d'options d'achat d'actions.

Les transactions devraient commencer sur une base ajustée à la division à l'ouverture du marché le 17 novembre.

Le géant du streaming, qui a bénéficié d'une solide gamme d'émissions, dont le récent succès de la série animée "KPop Demon Hunters", a actuellement une capitalisation boursière de 461,44 milliards de dollars, à la clôture de jeudi.

Ses actions ont augmenté de plus de 360 % au cours des trois dernières années, dépassant de loin ses rivaux dans le domaine des médias, Walt Disney DIS.N et Comcast CMCSA.O . L'action était en hausse d'environ 3 % à 1 123,49 $ dans les échanges prolongés.

Il s'agit de la troisième division d'actions de Netflix depuis son entrée en bourse en 2002, la dernière ayant eu lieu en 2019 et ayant ramené le prix par action de la société à environ 100 dollars, contre 700 dollars.

"Une division facilitera l'achat pour les petits investisseurs, mais cela ne change rien à l'entreprise ou à son attrait pour les investisseurs institutionnels qui dirigent le marché", a déclaré Ross Benes, analyste principal chez EMarketer.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel de Netflix (P/E), une référence commune pour l'évaluation des actions, est de 45,96, contre 17,54 pour Walt Disney et 6,89 pour Comcast.