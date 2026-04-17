Netflix annonce le départ en juin de son cofondateur Reed Hastings

Le logo de Netflix sur un bâtiment à Los Angeles

par Dawn Chmielewski

Netflix ‌a fait savoir dans une lettre aux investisseurs publiée jeudi que son ​président Reed Hastings quitterait en juin le groupe qu'il a cofondé près de trois décennies plus tôt, alors que le géant du streaming cherche ​à dessiner l'après-bataille perdue pour le rachat de Warner Bros Discovery.

Reed Hastings ne briguera pas de ​réélection lors de l'assemblée générale des ⁠actionnaires en juin, a dit Netflix, ajoutant que Hastings avait pour ‌projet de se consacrer notamment à la philanthropie.

Le titre du groupe a plongé d'environ 8% dans les échanges d'après-clôture à ​la suite de cette ‌annonce.

En dépit pour Netflix d'une "une croissance à deux chiffres" ⁠et d'une marge accrue, les investisseurs ont été "effrayés" par l'annonce du départ de Reed Hastings, a commenté Richard Greenfield, analyste chez LightShed Partners.

Reed Hastings ⁠est considéré comme ‌l'architecte de la révolution du modèle de consommation à domicile ⁠des films et séries télévisées.

Dans la lettre de 14 pages diffusée ‌jeudi, Netflix a réaffirmé avoir une mission "ambitieuse et inchangée". Il ⁠n'a pas modifié ses perspectives annuelles.

Le groupe n'a pas indiqué ⁠comment il comptait ‌utiliser les 2,8 milliards de dollars perçus lors de la rupture par ​Warner Bros de leur accord de ‌rachat du studio de cinéma éponyme et de sa division streaming. Ce projet avait été qualifié ​par le passé par Netflix d'intéressant mais "pas indispensable".

Netflix a fait état jeudi d'un bénéfice par action de 1,23 dollar au premier ⁠trimestre, contre 66 cents un an plus tôt.

Sur la période janvier-mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 12,25 milliards de dollars, soit une hausse de 16% sur un an, battant légèrement le consensus qui ressortait à 12,18 milliards de dollars.

(Dawn Chmielewski, avec Harshita Mary Varghese à Bangalore; ​version française Jean Terzian)