Netflix acquiert les droits TV du Mondial 2030 pour le marché espagnol

Netflix ( 1,08%) poursuit son offensive dans le sport en direct avec l'acquisition des droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde masculine de football 2030 en Espagne et en Andorre. Organisée principalement en Espagne, au Maroc et au Portugal, cette édition marquera le centenaire de la compétition.

Après avoir obtenu les droits des Coupes du monde féminines 2027 et 2031 aux Etats-Unis, le géant américain du streaming renforce ainsi sa présence sur le marché des retransmissions sportives.

La plateforme proposera une couverture de la compétition adaptée au public espagnol, avec des émissions d'avant-match, de mi-temps et d'après-match, ainsi qu'un rendez-vous quotidien consacré aux temps forts des rencontres.

L'accord prévoit également la diffusion gratuite d'un match par journée en Espagne. Par ailleurs, l'ensemble des rencontres de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale seront retransmis en clair par un diffuseur national, dont l'identité sera dévoilée à l'approche du tournoi.

Les modalités financières de l'accord n'ont pas été communiquées.

En France, beIN Sports diffusera l'intégralité des 104 matchs du Mondial 2030, tandis que M6 en proposera 54 en clair.