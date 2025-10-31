Netfilx vers une offre de rachat pour les studios et les activités de streaming de WBD?

(AOF) - Netflix étudie activement la possibilité de formuler une offre de rachat pour le studio de cinéma et la division 'streaming' de Warner Bros Discovery, comme le rapporte Reuters. Cette acquisition permettrait à la plateforme de streaming de mettre la main sur des franchises comme Harry Potter ou Superman.

La semaine dernière, Warner Bros Discovery informait avoir entamé un examen des alternatives stratégiques tout en envisageant la possibilité de se mettre en vente, en raison de l'intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels. Netflix et Comcast font partie des parties intéressées, rapportait alors CNBC.

Warner Bros Discovery - qui abrite CNN, HBO Max - a annoncé en juin son intention de scinder ses unités Warner Bros et Discovery Global d'ici à l'année prochaine, afin de séparer son activité de diffusion en continu, en pleine croissance, de son ancienne unité de réseau câblé, à la croissance plus lente.