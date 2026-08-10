Netcapital est accusée de fraude par la SEC américaine pour avoir prétendument gonflé son chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'accusations, tentatives d'obtenir des commentaires et contexte dans les paragraphes 2 à 6)

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) a inculpé lundi Netcapital NCPL.O pour fraude boursière, en raison d'un stratagème présumé de cette entreprise de fintech visant à surévaluer son chiffre d’affaires. La SEC a déclaré dans une plainte civile déposée devant le tribunal fédéral de Boston que Netcapital avait indûment comptabilisé près de 14 millions de dollars de chiffre d’affaires provenant de contrats de conseil conclus avec John Fanning, cofondateur du service de partage de musique Napster et créateur de la marque Netcapital. La SEC a déclaré que ces contrats de conseil, dont certains étaient falsifiés, constituaient des montages fictifs qui n’ont généré aucun chiffre d’affaires réel pour la société basée à Boston et ont permis à Netcapital de multiplier par plus de quatre son chiffre d’affaires déclaré, tout en levant des millions de dollars auprès d’investisseurs. Netcapital n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après la clôture des marchés. La société avait indiqué plus tôt lundi que les responsables du Nasdaq lui avaient accordé un délai jusqu’au 1er février 2027 pour se remettre en conformité avec les exigences régissant le cours de son action et éviter une éventuelle radiation de la cote. M. Fanning siège au conseil consultatif de Netcapital. Son épouse, Coreen Kraysler, est directrice financière de Netcapital et figure parmi les autres prévenus. En mars, la SEC a adressé des avis « Wells » à plusieurs prévenus de Netcapital, indiquant qu’elle préparait des poursuites civiles et leur donnant la possibilité de répondre.