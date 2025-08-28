NetApp : profits en berne au premier trimestre

(AOF) - Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats en repli. Au premier trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bénéfice net en repli de 6% à 233 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,55 dollar, supérieur de 1 cent au consensus. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 1% à 1,56 milliard de dollars alors que Wall Street visait 1,54 milliard de dollars.

Sur l'exercice, le groupe vise un bénéfice par action ajusté entre 7,60 et 7,90 dollars pour des revenus entre 6,625 et 6,875 milliards de dollars. Wall Street cible 7,74 dollars et 6,76 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, NetApp anticipe un bénéfice par action ajusté entre 1,84 et 1,94 dollar pour des revenus entre 1,615 et 1,765 milliards de dollars. Wall Street cible 1,87 dollar et 1,56 milliard de dollars.

