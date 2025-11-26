 Aller au contenu principal
NetApp dévoile une publication trimestrielle solide et relève sa prévision de profits annuels
information fournie par AOF 26/11/2025 à 14:37

(AOF) - Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats meilleurs qu'anticipé. Au deuxième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 2%, à 305 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,05 dollars, supérieur au consensus s'élevant à 1,89 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 3%, à 1,71 milliard de dollars, alors que Wall Street visait 1,69 milliard de dollars.

Sur l'exercice, le groupe table sur un bénéfice par action ajusté entre 7,75 et 8,05 dollars, contre de 7,60 à 7,90 dollars auparavant. Les revenus sont toujours anticipés entre 6,625 et 6,875 milliards de dollars. Wall Street cible 7,75 dollars et 6,76 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, NetApp anticipe un bénéfice par action ajusté entre 2,01 et 2,11 dollars pour des revenus entre 1,615 et 1,765 milliards de dollars. Wall Street cible 2,06 dollars et 1,71 milliard de dollars.

