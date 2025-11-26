 Aller au contenu principal
NetApp affiche des résultats records pour son deuxième trimestre
26/11/2025

Attendu en nette hausse avant l'ouverture, NetApp se montre à peu près stable en tout début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication par la société d'infrastructures informatiques de résultats trimestriels vigoureux.

Le spécialiste des services de stockage et de gestion de données pour entreprises revendique un BPA ajusté record pour son 2e trimestre 2025-26, en hausse de 10% à 2,05 dollars, un niveau sensiblement supérieur au consensus.

Il affiche aussi une marge d'exploitation ajustée record à 31,1%, pour des revenus en progression de 3% à 1,71 milliard de dollars (+2% à taux de changes constants), tirés notamment par 'une forte demande pour ses solutions d'IA'.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, NetApp indique tabler sur un BPA ajusté entre 7,75 et 8,05 USD, une marge d'exploitation ajustée entre 29,5 et 30,5%, ainsi que des revenus entre 6,625 et 6,875 MdsUSD.

