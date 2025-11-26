NetApp affiche des résultats records pour son deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 15:42
Le spécialiste des services de stockage et de gestion de données pour entreprises revendique un BPA ajusté record pour son 2e trimestre 2025-26, en hausse de 10% à 2,05 dollars, un niveau sensiblement supérieur au consensus.
Il affiche aussi une marge d'exploitation ajustée record à 31,1%, pour des revenus en progression de 3% à 1,71 milliard de dollars (+2% à taux de changes constants), tirés notamment par 'une forte demande pour ses solutions d'IA'.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, NetApp indique tabler sur un BPA ajusté entre 7,75 et 8,05 USD, une marge d'exploitation ajustée entre 29,5 et 30,5%, ainsi que des revenus entre 6,625 et 6,875 MdsUSD.
