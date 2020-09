Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netanyahu accuse le Hezbollah de détenir un stock d'armes près de l'aéroport de Beyrouth Reuters • 29/09/2020 à 21:47









NATIONS UNIES, 29 septembre (Reuters) - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mardi le Hezbollah libanais de stocker des armes à proximité de l'aéroport international de Beyrouth, où le chef du mouvement chiite l'a aussitôt accusé de mensonge. Netanyahu, qui s'exprimait en visioconférence lors de l'Assemblée générale des Nations unies, a prévenu que ce dépôt d'armes dans le quartier résidentiel de Jnah, pourrait bien devenir l'endroit où "pourrait avoir lieu la prochaine explosion", en référence à la catastrophe du 4 août dernier sur le port de Beyrouth qui a fait près de 200 morts. Le chef du gouvernement israélien a exhorté la population libanaise à "agir sans attendre" et manifester contre la présence de ce stock d'armes. "Parce que si cette chose explose, ce sera unen ouvelle tragédie", a-t-il ajouté. "Je dis au peuple du Liban qu'Israël ne vous veut aucun mal. En revanche, l'Iran le veut. L'Iran et le Hezbollah vous ont délibérément mis en danger", a-t-il ajouté. A Beyrouth, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a démenti les affirmant de Netanyahu, l'accusant en retour de chercher à provoquer les Libanais. "Il y peu de temps, le Premier ministre de l'ennemi a prononcé un discours aux Nations unies, proférant des choses visant comme toujours à opposer le peuple libanais au Hezbollah", a-t-il dit dans un discours télévisé. (Michelle Nichols avec Ellen Francis à Beyrouth)

