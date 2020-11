Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netanyahu a rencontré Ben Salmane et Pompeo en Arabie saoudite Reuters • 23/11/2020 à 11:36









(Actualisé avec confirmation israélienne) JERUSALEM, 23 novembre (Reuters) - Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, a rencontré dimanche en Arabie saoudite le prince héritier Mohammed ben Salmane et le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré lundi un de ses ministres, confirmant des informations diffusées plus tôt par la radio publique israélienne Kan et la radio de l'armée israélienne. "Le simple fait que cette réunion ait eu lieu, et qu'elle ait été rendue publique, même si elle n'est confirmée qu'à moitié, est de la plus haute importance", a commenté le ministre israélien de l'Education nationale Yohav Gallant à la radio de l'armée. Le chef de la diplomatie américaine s'efforce de convaincre l'Arabie saoudite de suivre l'exemple des Emirats arabes unis et du royaume de Bahreïn qui ont normalisé leurs relations avec Israël, un rapprochement en partie dicté par l'aversion que nourrissent les trois pays à l'encontre de Téhéran. Si Ryad éprouve une hostilité égale à l'encontre du régime iranien, l'Arabie saoudite refuse toujours de s'engager sur la voie du rapprochement avec Israël, disant souhaiter que les aspirations des Palestiniens à disposer de leur propre Etat soient réglées en premier lieu. (Dan Williams; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

