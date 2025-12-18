Net repli des marchés américains avant l'inflation

(AOF) - Les marchés américains ont terminé nettement dans le rouge avant la publication demain des données sur l'inflation du mois de novembre. Au chapitre des valeurs, le groupe agroalimentaire General Mills s'est distingué après avoir maintenu ses prévisions annuelles. De son côté, Warner Bros a rejeté la contre-offre de Paramount, préférant celle de Netflix. Le Financial Times a révélé que le fonds Blue Owl a renoncé à partir avec Oracle pour financer un centre de données aux Etats-Unis. Le S&P 500 a reculé de 1,16% à 6 721,5 points. Le Dow Jones a cédé 0,47% à à 47 886,1 points.

General Mills (+3,38%, à 48,61 dollars) a progressé à Wall Street après le maintien de ses prévisions annuelles pour l'exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats du premier semestre. Ils sont mitigés sur cette période. Le chiffre d'affaires net s'élève à 9,4 milliards de dollars, soit une baisse de 7% en publié et de 2% en organique. Sur ces six premiers mois, les ventes nettes du segment International ont, en revanche, progressé de 6% pour atteindre 1,5 milliard de dollars, incluant un bénéfice de 2 points lié aux taux de change.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,274 million de barils la semaine dernière, après un repli de 1,812 million de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 2,4 millions de barils. Les stocks d'essence sont passés en l'espace d'une semaine de 6,397 millions de barils, à 4,808 millions la semaine précédente ; ils étaient anticipés en hausse de 2,1 millions de barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une hausse de 1,712 million de barils, contre 2,502 millions la semaine précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amazon

Selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier, Amazon serait en négociations pour investir dans OpenAI, dans le cadre d'un accord potentiel qui pourrait valoriser l'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle à plus de 500 milliards de dollars.

Lennar

Lennar a manqué les attentes de bénéfices au quatrième trimestre. Le constructeur de logements a déclaré un bpa dilué de 2,03 dollars, contre un consensus de 2,26 dollars, après 4,03 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du constructeur immobilier américain pour le trimestre clos le 30 novembre a atteint 9,37 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars un an plus tôt et un consensus de 9 milliards de dollars.

Oracle

Oracle a reculé après l'annonce du retrait d'un projet de financement de 10 milliards de dollars dédié à des infrastructures, selon le Financial Times. Cette décision a ravivé les inquiétudes autour des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. En Bourse, l'éditeur mondial de logiciels d'entreprise a perdu plus de 5%.

Tesla

Le Département des véhicules à moteurs de Californie (DMV) a indiqué que les termes utilisés par Tesla d'Autopilot et de Capacité de conduite entièrement autonome pour décrire les fonctionnalités d'aide à la conduite avancée de ses véhicules étaient trompeurs et violent la loi de l'Etat. Le DMV a toutefois réduit les sanctions et accorde à Tesla un délai de 60 jours pour agir concernant l'utilisation du terme Autopilot. Si le constructeur ne s'y plie pas, il fera l'objet d'une suspension de 30 jours de sa licence de concessionnaire.