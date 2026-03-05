Net ralentissement de la productivité aux USA au 4ème trimestre avec le "shutdown"
Le Département du Travail a fait état ce matin d'une hausse de 2,8% en rythme annualisé de la productivité non-agricole (qui mesure la production horaire par employé) sur les trois derniers mois de l'année, après une progression de 5,2% au troisième trimestre.
Ce dernier chiffre a été révisé en hausse par rapport à une estimation précédente qui le donnait à 4,9%.
Les économistes s'attendaient cependant une décélération encore plus marquée de la croissance de la productivité au troisième trimestre, avec une estimation moyenne de l'ordre de 2%.
L'augmentation de 2,8% de la productivité au quatrième trimestre résulte d'une augmentation de 2,6% de la production qui s'est accompagnée d'une contraction de 0,2% du nombre d'heures travaillées, selon les chiffres du DoL.
