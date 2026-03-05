 Aller au contenu principal
Net ralentissement de la productivité aux USA au 4ème trimestre avec le "shutdown"
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:51

La productivité a nettement ralenti aux Etats-Unis au quatrième trimestre en raison de la fermeture partielle des administrations fédérales (shutdown), qui a affecté l'activité économique dans le pays, montrent des statistiques officielles publiées ce jeudi.

Le Département du Travail a fait état ce matin d'une hausse de 2,8% en rythme annualisé de la productivité non-agricole (qui mesure la production horaire par employé) sur les trois derniers mois de l'année, après une progression de 5,2% au troisième trimestre.

Ce dernier chiffre a été révisé en hausse par rapport à une estimation précédente qui le donnait à 4,9%.

Les économistes s'attendaient cependant une décélération encore plus marquée de la croissance de la productivité au troisième trimestre, avec une estimation moyenne de l'ordre de 2%.

L'augmentation de 2,8% de la productivité au quatrième trimestre résulte d'une augmentation de 2,6% de la production qui s'est accompagnée d'une contraction de 0,2% du nombre d'heures travaillées, selon les chiffres du DoL.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

