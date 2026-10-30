Net ralentissement de l'inflation en octobre en Allemagne

L'inflation a ralenti plus fortement que prévu en octobre en Allemagne, à en croire une première estimation publiée vendredi par l'Office fédéral de la statistique (Destatis).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) s'est replié de 0,1%, donnant une hausse de 2,8% sur un an, contre 3,3% le mois précédent, là où les économistes attendaient un gain de 3,1%.

Exprimée en données locales, l'inflation est ressortie en baisse de 0,2% mensuellement, alors que le consensus prévoyait une augmentation de 0,1%, mais affiche une progression de 2,8% en rythme annuel.

Un répit passager

Hors alimentation et énergie, l'inflation est revenue de 2,4% en septembre à 2,1% en octobre, un chiffre assez proche de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) qui vise un niveau inférieure ou proche de 2%.

Les équipes de Commerzbank soulignent cependant que cette décélération est due à la composante des prix des carburants, qui ont bénéficié de la réduction temporaire de la taxe sur l'énergie qui leur est appliquée, une tendance qui a peu de chances de durer de leur point de vue.