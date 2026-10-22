Nestlé-Ventes organiques au T3 au-dessus des attentes, activités russes déconsolidées

Nestlé NESN.S a publié jeudi une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le troisième trimestre et a dit avoir déconsolidé ses activités russes après que Moscou a pris le contrôle des actifs du groupe en Russie le mois dernier.

Les actifs russes du géant agroalimentaire suisse et du distributeur français Auchan ont été transférés il y a un mois à une société russe, LEV Management, à la suite d'un décret de Vladimir Poutine.

Moscou a renforcé son contrôle sur les avoirs détenus par des étrangers en Russie depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Cette mesure a une incidence sur le chiffre d’affaires publié, le flux de trésorerie disponible et le résultat opérationnel courant de Nestlé à partir du quatrième trimestre, a précisé Anna Manz, directrice financière de Nestlé, soulignant que la décomptabilisation des actifs nets russes aurait un impact négatif sur la dette nette d'environ 900 millions de francs suisses (974,23 millions d'euros) en 2026.

Le propriétaire des cubes Maggi et de Nescafé a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires organique pour l’ensemble de l'année 2026 dans une fourchette comprise entre 3% et 4% et affiche une hausse de 4% de son chiffre d’affaires organique trimestriel.

Les hausses de prix de 1,1% pratiquées par Nestlé se sont avérées inférieures aux attentes des analystes, qui avaient anticipé en moyenne une hausse de 1,9%. La croissance interne réelle - le volume des ventes - a progressé de 2,8%, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur 1,5%.

Depuis son arrivée à la tête de l'entreprise en septembre 2025, le directeur général Philipp Navratil a réduit l'exposition de Nestlé aux marques de glaces et d'eau par le biais de coentreprises, allégeant ainsi le portefeuille du conglomérat suisse dans une optique de croissance.

Il s'agit là d'une stratégie similaire à celle adoptée par des entreprises concurrentes du secteur des biens de consommation comme Unilever ULVR.L et Reckitt RKT.L .

(Alexander Marrow; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)