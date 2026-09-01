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Nestlé va céder son activité de compléments alimentaires grand public pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 19:34
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails supplémentaires, paragraphe 2 et suivants)

Nestlé a accepté mardi de céder sa plateforme Holistic Health, son activité grand public de vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), à la société de capital-investissement Yellow Wood Partners pour un montant d'un milliard de dollars, selon un communiqué publié par les deux entreprises.

L'accord porte sur sept marques — Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride et Sisu — ainsi que sur l'activité américaine de compléments alimentaires sous marque de distributeur, a précisé le géant alimentaire suisse dans son communiqué.

«Nous concentrons nos ressources là où nous disposons de l'avantage concurrentiel le plus fort», a déclaré Philipp Navratil, directeur général de Nestlé, ajoutant que «l'activité grand public de compléments alimentaires nécessite une approche différente sous la houlette d'un propriétaire dédié».

Cette transaction, dont la finalisation est prévue d’ici le premier semestre 2027, constitue la sixième acquisition de Yellow Wood auprès de grandes entreprises de biens de consommation depuis 2019.

La société basée à Boston a racheté la marque de baume à lèvres ChapStick à Haleon HLN.L en 2024, ainsi que la division « beauté et soins personnels » non stratégique d’Unilever, Elida Beauty ULVR.L , en 2023.

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