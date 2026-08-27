Nestlé souhaite que l'Inde lance une consultation sur les règles d'étiquetage alimentaire, alors que le débat sur les avertissements figurant sur les emballages fait rage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La colère du public monte en Inde en raison de l'absence d'étiquetage alimentaire strict

* Nestlé estime que le secteur peut être consulté, mais les militants s'y opposent

* Les consommateurs expriment leur frustration après la publication d'un article de Reuters révélant les activités de lobbying de l'industrie

* L’Inde est un marché de consommation majeur pour les grandes entreprises agroalimentaires

par Aditya Kalra et Richa Naidu

Nestlé NESN.S souhaite que l’Inde consulte les entreprises lors de l’élaboration des règles relatives à l’étiquetage sanitaire sur le devant des emballages des aliments et des boissons, afin de garantir que cela soit fait de manière « scientifique », a déclaré son directeur général, alors qu’un débat public fait rage sur l’absence de telles mesures dans le pays.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi tente depuis des années de mettre en place une forme d’étiquetage d’avertissement sur les emballages, mais a abandonné une proposition en mars après que des entreprises comme Coca-Cola KO.N et des groupes industriels représentant notamment Nestlé se sont opposés à ces mesures, a rapporté Reuters en début de semaine.

Depuis la publication de cet article, les consommateurs et les experts de la santé en Inde ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Des entreprises comme Coca-Cola et Nestlé apposent volontairement depuis des années des étiquettes similaires sur leurs produits sur de nombreux marchés européens.

Le directeur général de Nestlé, Philipp Navratil, a déclaré au journal indien Economic Times que, bien que l’entreprise soutienne l’étiquetage sur le devant des emballages pour les produits riches en sucre, en sel et en matières grasses, les fabricants devraient être consultés au cours du processus.

"Il est toujours bon d’entendre le point de vue des entreprises; il peut y avoir des opinions divergentes (sur le sujet)", a déclaré M. Navratil dans l’interview publiée jeudi. "Nous pouvons participer au débat afin de veiller à ce que cela soit fait de manière scientifique."

La Cour suprême indienne, après avoir entendu les arguments des militants pour la santé, a sévèrement critiqué New Delhi pour ses retards et a appelé à la mise en place d’étiquettes d’avertissement sur la face avant des emballages.

L’autorité de régulation de la sécurité alimentaire (FSSAI) n’a pas répondu aux questions de Reuters à ce sujet.

LA COLÈRE DES CONSOMMATEURS

Près de 80% des produits issus du marché indien des aliments et boissons emballés, qui représente plus de 100 milliards de dollars, pourraient être considérés comme riches en graisses, en sucre et en sel, selon les estimations du secteur.

Les militants affirment que les entreprises ne devraient pas être consultées lors de la prise de décision concernant l’étiquetage.

"L'appel lancé par Nestlé en faveur d'une participation du secteur à l'élaboration des règles d'étiquetage en Inde constitue une tentative manifeste d'affaiblir la politique de santé publique", a déclaré le Dr Arun Gupta, coordinateur de Nutrition Advocacy in Public Interest, un groupe de réflexion national sur la nutrition. "Ils utilisent des étiquettes d'avertissement en Europe depuis 2013, alors que leurs organisations professionnelles s'y opposaient en Inde."

Nestlé n’a pas répondu aux demandes de commentaires supplémentaires formulées par Reuters.

L’Inde a récemment connu une vague de mesures plus strictes en matière de sécurité alimentaire, un fonctionnaire non-conformiste de Mumbai ayant acquis une notoriété en menant des descentes et en suspendant les licences de nombreux restaurants.

L’article de Reuters publié cette semaine a également révélé que les entreprises fabriquent différentes versions d’un même produit afin de se conformer aux réglementations locales, aux goûts et au pouvoir d’achat.

"Pourquoi les marques mondiales prennent-elles les consommateurs indiens à la légère? C'est scandaleux", a écrit Ravisutanjani Kumar, un entrepreneur indien, sur X.

Une canette de Fanta vendue à Londres contient 63 calories, mais le produit de même taille en Inde contient trois fois plus de sucre et 185 calories.

"Ils ont raison de dire qu’il serait plus coûteux d’utiliser des ingrédients plus sains", a déclaré Vir Sanghvi, l’un des chroniqueurs gastronomiques les plus connus d’Inde, dans une chronique publiée jeudi. "Les prix de leurs produits augmenteraient… mais est-ce vraiment une mauvaise chose?"

"Pour les multinationales et leurs bénéfices, peut-être. Mais pour la santé de notre nation? J’en doute fortement."