Nestlé s'apprête à céder ses marques grand public de vitamines pour 1 milliard de dollars

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* Nestlé accepte de céder ses marques de compléments alimentaires pour 1 milliard de dollars

* L'acheteur est la société de capital-investissement Yellow Wood Partners

* Nestlé avait déboursé 5,75 milliards de dollars pour certaines marques de compléments alimentaires en 2021

* L'entreprise suisse allège son portefeuille sous la direction de son directeur général, Philipp Navratil

Nestlé va céder ses principales marques de compléments alimentaires à la société de capital-investissement Yellow Wood Partners pour 1 milliard de dollars, a-t-elle annoncé mardi, alors que son directeur général, Philipp Navratil, renforce l'orientation stratégique de l'entreprise.

M. Navratil, qui a pris la tête de Nestlé il y a exactement un an, a réduit l’exposition de Nestlé aux marques de glaces et d’eau par le biais de coentreprises, allégeant ainsi le portefeuille du conglomérat suisse dans une optique de croissance, une stratégie similaire à celle de ses concurrents du secteur des biens de consommation, Unilever ULVR.L et Reckitt RKT.L .

La cession de l’activité principale de Nestlé dans le domaine des vitamines, minéraux et compléments alimentaires concerne sept marques — Nature’s Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan’s Pride et Sisu — ainsi que son activité américaine de compléments alimentaires sous marque de distributeur, a indiqué Nestlé dans un communiqué.

Ces marques ont généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2025, a précisé Nestlé.

Nestlé avait acquis plusieurs de ces marques — dont Nature’s Bounty — dans le cadre d’une transaction de 5,75 milliards de dollars conclue avec The Bountiful Company en 2021.

« Nous concentrons nos ressources là où nous disposons de l'avantage concurrentiel le plus fort », a déclaré M. Navratil, ajoutant que l'activité grand public liée aux vitamines, minéraux et compléments alimentaires « nécessite une approche différente sous la houlette d'un propriétaire dédié ».

D'autres entreprises de biens de consommation ont pris des initiatives similaires dans le domaine de la santé et du bien-être: le mois dernier, l' PG.N américain Procter & Gamble a accepté de racheter le fabricant de compléments alimentaires Thorne pour 3,8 milliards de dollars.

Nestlé conservera Solgar, une marque haut de gamme qu’elle a acquise dans le cadre de cette transaction.

L’opération Nestlé, dont la finalisation est prévue au premier semestre 2027, constitue la sixième acquisition réalisée par Yellow Wood auprès de grandes entreprises de biens de consommation depuis 2019. Parmi celles-ci figurent notamment l’acquisition de la marque de baume à lèvres ChapStick auprès de Haleon HLN.L , ainsi que celle de la division « beauté et soins personnels » non stratégique d’Unilever

ULVR.L , Elida Beauty .

Dana Schmaltz, associée chez Yellow Wood, a déclaré que l'exploitation des marques acquises en tant qu'entité autonome créerait un effet de levier permettant une croissance plus rapide et une innovation renforcée.