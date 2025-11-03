 Aller au contenu principal
Nestlé renforce ses partenariats en nutrition et santé
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:47

Nestlé annonce plusieurs initiatives visant à accélérer l'innovation en nutrition ciblée, notamment dans la santé des femmes, la longévité en bonne santé et la gestion du poids. Nestlé Health Science s'associe à l'Université de Californie pour développer des solutions nutritionnelles issues de la recherche et de startups.

En Australie, un partenariat avec l'Australian Catholic University soutiendra l'incubation de jeunes entreprises dans ces mêmes domaines.

Parallèlement, la société lance la 3e édition de son Innovation Challenge avec l'Université Tufts, centrée sur la santé des femmes et la longévité. Hans Manning, vice-président Innovation & Stratégie, souligne que ces collaborations visent à 'aider les entrepreneurs à mettre sur le marché des produits différenciés fondés sur la science'.

