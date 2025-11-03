Nestlé renforce ses partenariats en nutrition et santé
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 11:47
En Australie, un partenariat avec l'Australian Catholic University soutiendra l'incubation de jeunes entreprises dans ces mêmes domaines.
Parallèlement, la société lance la 3e édition de son Innovation Challenge avec l'Université Tufts, centrée sur la santé des femmes et la longévité. Hans Manning, vice-président Innovation & Stratégie, souligne que ces collaborations visent à 'aider les entrepreneurs à mettre sur le marché des produits différenciés fondés sur la science'.
