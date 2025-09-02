Nestlé: Oddo BHF réduit sa cible après le changement de CEO
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:40
'Le redressement du groupe n'avait pas besoin d'un changement un an tout juste après sa nomination en tant que CEO et Laurent Freixe avait le profil adéquate pour repositionner le portefeuille au regard de sa connaissance approfondie du groupe', estime l'analyste.
Selon Oddo BHF, la nomination de Philippe Navratil comme CEO devrait susciter une période d'attentisme à court terme, considérant que cette nomination soulève la question de savoir si d'autres changements sont à attendre au niveau du top management.
'A ce stade, les investisseurs vont chercher à jauger sa vision stratégique et surtout la profondeur de sa connaissance du portefeuille et notamment des unités d'affaires qui doivent être redressées', prévient l'analyste.
Valeurs associées
|73,930 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-2,07%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 09:40:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Scor a annoncé mardi le lancement d'une offre de rachat sur des obligations subordonnées pour un montant nominal total de 600 millions, ainsi que son intention d'émettre de nouvelles obligations subordonnées, sans toutefois dévoiler les termes ... Lire la suite
-
Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite
-
* KERING PRTP.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * LVMH LVMH.PA - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * HERMES HRMS.PA - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SCHNEIDER ELECTRIC ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer