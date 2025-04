Nestlé: nouveau CEO de la zone AMS en juillet information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de la nomination de Jeff Hamilton au poste de CEO de la zone Amériques (AMS) et membre de la direction générale, à compter du 1er juillet prochain, en remplacement de Steve Presley qui quittera son poste le 30 avril avant de prendre sa retraite.



Depuis 2021, Jeff Hamilton est CEO de Purina PetCare Zone Europe au siège européen de Purina, en Suisse. Au fil des années, il a occupé divers postes de direction au sein groupe agroalimentaire suisse, au cours d'une carrière internationale.





