 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 806,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nestlé nomme Alfonso Gonzalez Loeschen CEO de Nespresso
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 18:14

Nestlé annonce la nomination d'Alfonso Gonzalez Loeschen, actuel CEO de Nespresso Amérique du Nord, au poste de CEO de Nespresso et membre de la direction générale du Groupe à compter du 1er novembre 2025.

Entré chez Nestlé en 1992 au Mexique, il a occupé divers postes de management en Amérique du Nord, à Porto Rico et aux États-Unis. Depuis 2020, il dirige Nespresso Amérique du Nord, où il a mené le lancement du système Vertuo et généré une croissance à deux chiffres.

Philipp Navratil, CEO de Nestlé, salue 'son expertise du café portionné, son orientation résultats et sa capacité à mobiliser les équipes' pour renforcer la stratégie de croissance de Nespresso.

Valeurs associées

NESTLE
71,000 CHF Swiss EBS Stocks -0,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank