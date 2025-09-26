 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 858,05
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nestlé nomme Alfonso Gonzalez Loeschen au poste de DG de Nespresso
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 07:59

Le Conseil d'administration de Nestlé a nommé Alfonso Gonzalez Loeschen, actuellement DG de Nespresso Amérique du Nord, au poste de Directeur Général de Nespresso et membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er novembre 2025.

Depuis janvier 2020, Alfonso Gonzalez Loeschen est DG de l'activité nord-américaine de Nespresso, couvrant les États-Unis , le Canada et le Mexique.

Il a débuté sa carrière chez Nestlé au Mexique en tant que directeur marketing adjoint en 1992. Fort de plus de 30 ans de carrière chez Nestlé, il a occupé divers postes de direction dans différentes zones géographiques et opérations commerciales, notamment au Mexique, à Porto Rico et aux États-Unis.

Philipp Navratil, DG de Nestlé, a déclaré : ' Sa vaste expertise et sa connaissance approfondie du secteur du café portionné, ainsi que son approche axée sur les résultats et son talent pour inspirer les équipes, lui permettront de piloter la performance et l'exécution. '

Valeurs associées

NESTLE
71,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank