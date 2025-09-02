 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nestlé licencie son directeur général, son titre recule
information fournie par AOF 02/09/2025 à 09:59

(AOF) - Nestlé a annoncé hier le licenciement avec effet immédiat de son directeur général, Laurent Freixe, pour cause de " relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe ". " C'était une décision nécessaire. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service ", a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration, Paul Bulcke.

Le conseil d'administration a ordonné qu'une enquête soit menée, supervisée par Paul Bulcke et Pablo Isla, lead independent director, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants ", précise le géant de l'agroalimentaire.

Laurent Freixe sera remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso depuis 2024, qui a rejoint le conseil d'administration de Nestlé le 1er janvier dernier.

En Bourse, l'action Nestlé perd 2% et ferme la marche de l'indice SMI.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NESTLE
74,710 CHF Swiss EBS Stocks -1,03%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

