Nestlé licencie son directeur général, son titre recule

(AOF) - Nestlé a annoncé hier le licenciement avec effet immédiat de son directeur général, Laurent Freixe, pour cause de " relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe ". " C'était une décision nécessaire. Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service ", a déclaré dans un communiqué le président du conseil d'administration, Paul Bulcke.

Le conseil d'administration a ordonné qu'une enquête soit menée, supervisée par Paul Bulcke et Pablo Isla, lead independent director, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants ", précise le géant de l'agroalimentaire.

Laurent Freixe sera remplacé par Philipp Navratil, patron de Nespresso depuis 2024, qui a rejoint le conseil d'administration de Nestlé le 1er janvier dernier.

En Bourse, l'action Nestlé perd 2% et ferme la marche de l'indice SMI.

