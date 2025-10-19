Ligue 1: Lens sur sa lancée, Lille plombe Nantes

Le Lensois Florian Thauvin (g) aux prises avec le défenseur du Paris FC Nhoa Sangui lors de la victoire des Sang et Or 2-1, le 19 octobre 2025 à Lens ( AFP / Francois LO PRESTI )

Lens a disposé du Paris FC (2-1) pour se hisser à la quatrième place de Ligue 1 dimanche lors de la 8e journée, marquée aussi par un derby fou entre Lorient et Brest (3-3) et le déplacement fructueux de Lille à Nantes (2-0).

A La Beaujoire, les Lillois ont dominé les débats et marqué en début et fin de match: un premier but plutôt collectif avec Olivier Giroud en passeur décisif pour Hakon Haraldsson, le deuxième sur un exploit individuel de Hamza Igamane.

Le Losc monte à la 6e place (14 points) et Nantes reste cloué à la 15e (6 points), pas un début de saison idéal pour le nouvel entraîneur Luis Castro.

Les Lensois, sous la houlette de Pierre Sage, ont démarré leur saison du bon pied et enchaînent un quatrième match sans défaite, grâce à Odsonne Edouard et Samson Baidoo, et malgré l'égalisation de Pierre Lees-Melou. Ils sont à égalité de points avec Strasbourg, l'autre sensation du début de saison. Le PFC avec son ambitieux projet reste bloqué à la 11e place (10 points).

Encore plus ambitieux cette saison après un mercato dépensier, Rennes fait grise mine après son nul contre Auxerre, le cinquième en huit matches. Au Roazhon Park, les Rennais avaient pourtant semblé vouloir soutenir leur coach Habib Beye, dont la position sur le banc est inconfortable, en dominant la rencontre. Breel Embolo a marqué son deuxième but sous ses nouvelles couleurs.

Le Lillois Olivier Giroud lors de la victoire nordiste à Nantes (2-0), le 19 octobre 2025 à La Beaujoire ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Mais les Bretons se sont montrés trop tendres en prenant deux buts évitables, d'abord sur une perte de balle près de la surface puis en concédant un pénalty. Rennes est 9e avec 11 points. Auxerre est 14e avec 7 points.

Lorient et Brest aussi n'ont pas réussi à se départager dans un match riche en buts. Et pourtant Brest pensait avoir enfin pris l'avantage en toute fin de match sur un pénalty de Romain Del Castillo, mais un ciseau de Sambou Soumano a ramené Eric Roy et les siens sur terre. Avec 8 points, Lorient continue à flotter au-dessus des places dangereuses avec une 13e position, deux points devant le barragiste Le Havre. Brest occupe la place du dessus avec un point de plus.

Au Stadium, Toulouse a écrasé 4-0 Metz qui avait déjà encaissé deux buts avant d'être réduits à dix. Yann Gboho a mis un but en pivot exceptionnel pour le 3-0. Les hommes de Carles Martinez Novell sont 8e avec 13 points, tandis que Metz reste lanterne rouge avec seulement deux points.

Cette 8e journée a été généreuse avec 40 buts, record de la saison.