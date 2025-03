Nestlé: lancement d'une gamme de chocolat au Mexique information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Nestlé fait part du lancement en avril de sa gamme de friandises Choco Trio au Mexique, le quatrième plus grand marché du groupe suisse, suite au lancement réussi de la gamme au Brésil et dans une grande partie du reste de l'Amérique latine.



'Au Mexique, le marché du chocolat s'est accru significativement, surtout dans le segment des tablettes, qui, bien qu'il ne représente que 3% du total, a progressé de 24% l'année dernière', souligne Corinne Gabler, responsable de la confiserie chez Nestlé.



Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le groupe agroalimentaire a identifié ses friandises au chocolat comme l'un de ses six 'grands paris' pour 2025, avec la capacité de générer plus de 100 millions de francs suisses de ventes annuelles.





