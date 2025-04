Nestlé: lance un nouveau lait à base de soja aux Philippines information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement de Bear Brand Milk N' Soy, une boisson en poudre combinant lait et protéines végétales à base de soja, destinée aux enfants en âge scolaire aux Philippines.



Ce produit vise à rendre la nutrition saine, abordable et accessible, en particulier dans un contexte où la malnutrition chez les enfants reste un problème majeur dans le pays.



Grâce à 'une technologie enzymatique innovante', Nestlé assure que sa boisson offre 'un goût agréable' et 'une texture lisse'.



Ce lancement s'inscrit dans une série d'initiatives visant à étendre les bienfaits de Bear Brand à d'autres régions du monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine.





Valeurs associées NESTLE 83,830 CHF Swiss EBS Stocks +0,25%