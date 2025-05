Nestlé: l'UE approuve une aide d'Etat de 60 ME en Italie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 12:38









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé une aide d'État de 60 millions d'euros accordée par l'Italie à Nestlé Italiana SpA pour construire une usine de nourriture humide pour animaux à Mantoue, en Lombardie.



Cette subvention directe, valable jusqu'au 30 juin 2029, vise à soutenir un secteur agricole durable, à renforcer les zones rurales et à contribuer aux objectifs climatiques de l'UE.



La Commission a conclu que cette mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée pour favoriser une croissance durable du secteur agricole.







