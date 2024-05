Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: investissement dans un fonds pour l'océan information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un investissement dans Ocean 14 Capital Fund I, un fonds qui 'se concentre sur la promotion d'une 'économie bleue' durable et régénératrice - un secteur qui utilise les ressources océaniques pour la croissance économique et la préservation'.



Le groupe agroalimentaire suisse explique que cet investissement 'peut offrir des opportunités pour aider à faire progresser le parcours de développement durable de l'une de ses principales catégories, Nestlé Purina PetCare, en particulier'.



Selon Nestlé, il s'agit notamment d'explorer des ingrédients à faible teneur en carbone pour les aliments pour animaux de compagnie, d'assurer un approvisionnement durable au sein de sa chaîne de valeur et de protéger l'écosystème océanique.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks +0.59%