Nestlé: des changements dans l'organisation en 2025

(CercleFinance.com) - En marge de son point d'activité, Nestlé fait part de plusieurs changements dans son organisation à partir du 1er janvier 2025, pour 'accélérer la prise de décision et apporter un élan plus puissant aux initiatives mondiales'.



Ainsi, les zones Amérique latine et Amérique du Nord fusionneront pour former la zone Amériques, qui sera dirigée par Steve Presley, et la zone Grande Chine fera désormais partie de la zone Asie, Océanie et Afrique, sous la direction de Remy Ejel.



David Rennie, actuel responsable de Nestlé Coffee Brands, succédera à Bernard Meunier en tant que responsable des unités d'affaires stratégiques (SBUs), du marketing et des ventes. Les marques de café de Nestlé, à l'exception de Nespresso, seront intégrées aux SBUs.





