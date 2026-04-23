Nestlé dépasse les attentes au T1 grâce au café et aux aliments pour animaux

Nestlé NESN.S a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre nettement supérieure aux attentes, portée par une demande accrue pour le café et les produits pour animaux de compagnie.

Le fabricant des assaisonnements Maggi, du café Nescafé et des barres chocolatées KitKat a maintenu ses prévisions annuelles d’une croissance organique comprise entre 3% et 4%, ainsi qu’une amélioration de sa marge opérationnelle sous-jacente par rapport à l’an dernier.

Le chiffre d'affaires organique, qui exclut l'impact des fluctuations monétaires et des acquisitions, a augmenté de 3,5% au cours du trimestre clos en mars. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance organique de 2,4%.

Le chiffre d'affaires total publié a reculé de 5,8% à 21,3 milliards de francs suisses (23,18 milliards d'euros), conformément aux attentes des analystes.

Une source proche du groupe a indiqué à Reuters en février que le nouveau directeur général, Philipp Navratil, prévoit de renforcer l’accent sur quatre catégories de produits — le café, les soins pour animaux, la nutrition et la santé, ainsi que l’alimentation et les snacks — afin de stimuler les volumes cette année.

Cette stratégie reflète une plus grande importance accordée à ces quatre domaines plutôt qu'une refonte majeure de l'activité, a ajouté la source.

Les hausses de prix de 2,3% au premier trimestre sont conformes aux prévisions des analystes. La croissance interne réelle, soit les volumes de vente, a augmenté de 1,2% contre des prévisions de hausse de 0,1%, tirée par le café, l'alimentation et les snacks.

(Reportage Richa Naidu, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)