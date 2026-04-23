 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nestlé dépasse les attentes au T1 grâce au café et aux aliments pour animaux
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:51

Nestlé NESN.S a fait état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre nettement supérieure aux attentes, portée par une demande accrue pour le café et les produits pour animaux de compagnie.

Le fabricant des assaisonnements Maggi, du café Nescafé et des barres chocolatées KitKat a maintenu ses prévisions annuelles d’une croissance organique comprise entre 3% et 4%, ainsi qu’une amélioration de sa marge opérationnelle sous-jacente par rapport à l’an dernier.

Le chiffre d'affaires organique, qui exclut l'impact des fluctuations monétaires et des acquisitions, a augmenté de 3,5% au cours du trimestre clos en mars. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance organique de 2,4%.

Le chiffre d'affaires total publié a reculé de 5,8% à 21,3 milliards de francs suisses (23,18 milliards d'euros), conformément aux attentes des analystes.

Une source proche du groupe a indiqué à Reuters en février que le nouveau directeur général, Philipp Navratil, prévoit de renforcer l’accent sur quatre catégories de produits — le café, les soins pour animaux, la nutrition et la santé, ainsi que l’alimentation et les snacks — afin de stimuler les volumes cette année.

Cette stratégie reflète une plus grande importance accordée à ces quatre domaines plutôt qu'une refonte majeure de l'activité, a ajouté la source.

Les hausses de prix de 2,3% au premier trimestre sont conformes aux prévisions des analystes. La croissance interne réelle, soit les volumes de vente, a augmenté de 1,2% contre des prévisions de hausse de 0,1%, tirée par le café, l'alimentation et les snacks.

(Reportage Richa Naidu, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NESTLE
75,540 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un projet de construction d'un incinérateur de déchets sur l'île principale des Fidji a été qualifié de "colonialisme des déchets", les détracteurs s'inquiétant de son impact sur l'environnement ( AFP / AILEEN TORRES-BENNETT )
    "Cendrier du Pacifique": au Fidji, un projet d'incinérateur inquiète
    information fournie par AFP 23.04.2026 08:18 

    Inoke Tora, propriétaire foncier, a pris mardi le bus pour Suva, la capitale des Fidji, pour y remettre une pétition de villageois opposés à un gigantesque projet d'incinération des déchets, inquiets de ses conséquences pour l'environnement. Les entrepreneurs australiens ... Lire la suite

  • action Wendel sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Wendel vise plus de 200 M€ de FRE en 2026 pour Wendel Investment Managers
    information fournie par Reuters 23.04.2026 08:13 

    * Wendel Investment Managers vise à dépasser 200 millions € de FRE en 2026, porté par l’intégration de Committed Advisors, spécialiste du secondaire. * Plateforme de gestion pour compte de tiers atteint 49,5 milliards € d’actifs sous gestion pro forma, soutenue ... Lire la suite

  • Un ordinateur portable affichant le logo de Dassault Systèmes. (Crédit: / Adobe Stock)
    Un BNPA trimestriel grevé par les changes pour Dassault Systèmes
    information fournie par Zonebourse 23.04.2026 08:10 

    Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en baisse de 6% ( 4% à taux de change constants) à 0,30 EUR au titre du 1er trimestre 2026, avec une marge opérationnelle non-IFRS en repli de 0,6 point à 30,3%. À 1,51 MdEUR, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 23.04.2026 08:07 

    (Actualisé avec Renault, Dassault Systèmes, Safran, Sanofi, Orange, Edenred, Eramet, STMicrolectronics, bioMérieux, Wendel, Ipsen, Nestle, Schindler, Saab, Volkswagen, BP) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank