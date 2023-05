Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: départ du chef des opérations début 2024 information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que Magdi Batato, directeur général et chef des opérations, prendra sa retraite début 2024. Dans ses fonctions actuelles, il est responsable des opérations de centaines d'usines à travers le monde et dirige les travaux en matière de durabilité.



Pour lui succéder, Stephanie Pullings Hart, actuellement senior vice president of operations pour Warby Parker, retournera au sein du groupe agroalimentaire suisse, à compter du 1er juillet, en tant que cheffe des opérations adjointe.



Après une période de transition, elle prendra les fonctions de cheffe des opérations et deviendra membre de la direction du groupe d'ici le 1er janvier 2024. Jusqu'en 2018, Stephanie Pullings Hart a mené une carrière de 23 ans chez Nestlé.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks 0.00%