Nestlé c'est fort en chiffre d'affaires
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 11:06
Au premier trimestre, le géant de l'agroalimentaire a généré un chiffre d'affaires de 21,317 milliards de francs suisses, environ 22,25 milliards d'euros avec un taux de change moyen de 1 franc suisse pour 1,043 euro. En données publiées, les revenus sont en baisse de 5,7%, tandis qu'en organique ils sont en hausse de 3,5%.
Les analystes sont unanimes et tous évoquent une croissance des ventes supérieure aux attentes. Ceux de Jefferies évoquent "un démarrage d'année vigoureux" avec notamment une nette amélioration dans le segment des produits pour animaux et dans le café. Pour ce dernier segment, une croissance organique élevée à un chiffre à été observée, portée par les prix, avec une croissance interne réelle désormais positive dans l'ensemble des principaux marchés. En ce qui concerne la nourriture pour animaux de compagnie, la croissance organique s'est élevée à 2,7%, grâce à la poursuite de la forte demande des aliments humides pour chats, malgré un recul des commandes lié à l'anticipation des achats par les clients au quatrième trimestre 2025.
Pour UBS, avec une hausse organique de 3,5% des ventes, Nestlé a dépassé son propre consensus ( 2,4%) et les prévisions des analystes de la banque suisse ( 2,7%).
De son côté, Oddo BHF estime que les données organiques sont "bien supérieures aux attentes" à 3,5%, contre un consensus à 2,2%. Le repli de 5,7% des revenus en données publiées est lié à un impact de change fortement négatif de 9,3% selon Oddo BHF.
Enfin du côté de Bernstein, on précise que Nestlé à créé "une véritable surprise positive" avec une croissance organique qui dépasse le consensus d'environ 110 points de base et les analystes rappellent que hors impact de 90 points de base lié au rappel du lait infantile, la croissance aurait atteint 4,4%, marquant une nouvelle accélération séquentielle par rapport aux 4% déjà "impressionnants" du quatrième trimestre 2025.
Objectifs maintenus et recommandations
Après ce bon premier trimestre, et en tenant compte de l'incertitude géopolitique et des risques macro-économiques accrus, Nestlé a confirmé ses objectifs annuels. La croissance organique devrait se situer dans une fourchette d'environ 3 à 4%, avec une accélération de la croissance interne réelle par rapport à 2025, grâce à aux plans de croissance ciblés. La marge d'Ebit sous-jacente devrait s'améliorer par rapport à 2025 et se renforcer au second semestre, et enfin, le cash-flow libre devrait être supérieur à 9 milliards de francs suisses.
Seul Oddo BHF est à surperformance sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours fixé à 93 francs suisses. Les autres analystes sont plus prudents avec notamment Jefferies à conserver en visant 80 francs suisses, UBS est à neutre avec une cible de cours également située à 80 francs suisses. Enfin, Bernstein est à performance de marché avec un objectif de 74 francs suisses.
Valeurs associées
|80,160 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+6,12%
A lire aussi
-
Deux trains régionaux sont entrés en collision jeudi matin au Danemark, à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant 17 blessés dont cinq dans un "état critique". La police a indiqué ne pas être en mesure de donner les raisons de cet accident, ... Lire la suite
-
L'horizon est dégagé. Après des mois de blocage de la Hongrie, les dirigeants de l'Union européenne s'apprêtent à valider un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et à accueillir Volodymyr Zelensky à Chypre jeudi soir lors d'un sommet européen. Engagée dès mercredi, ... Lire la suite
-
Tensions Ukraine-Slovaquie : symbole du bras de fer, l'oléoduc Droujba a bien repris du service, annonce Bratislava
L'oléoduc Droujba était hors service depuis qu'un tronçon situé dans l'ouest de l'Ukraine avait été endommagé par une frappe russe en janvier. Elément central des négociations entre UE et duo hongro-slovaque sur le thème du prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine ... Lire la suite
-
Le groupe Renault a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 7,3% au premier trimestre 2026, soutenu notamment par la hausse des ventes des modèles électriques et l'intégration comptable d'une filiale en Inde, sur fond de fort recul des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer