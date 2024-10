Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: abaissement d'objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Nestlé indique réduire ses objectifs pour 2024, 'compte tenu de l'environnement de consommation et des nouvelles mesures prises par les clients pour réduire leurs stocks au quatrième trimestre'.



Ainsi, le groupe agroalimentaire suisse estime désormais que sa croissance du bénéfice récurrent par action à taux de change constants devrait être globalement stable, et que sa croissance organique des ventes devrait s'établir à environ 2%.



Pour les neuf premiers mois de l'année, Nestlé affiche un chiffre d'affaires total en baisse de 2,4% à 67,1 milliards de francs suisses, mais sa croissance organique a atteint 2%, avec une croissance interne réelle positive (RIG) de 0,5% et un effet prix de 1,6%.





