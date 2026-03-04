Nestlé a inauguré une nouvelle usine à Vargeão au Brésil
Ce site permettra de répondre à la demande croissante du Brésil, l'un des plus importants marchés de l'alimentation animale au monde avec environ 110 millions d'animaux de compagnie, et de produire également pour l'exportation.
L'usine de Vargeão représente le plus gros investissement jamais réalisé par Purina au Brésil, avec un montant de 2,5 milliards de réaux brésiliens (370 millions de francs suisses).
Une fois pleinement opérationnelle, l'usine doublera quasiment la capacité de production d'aliments humides pour animaux de compagnie de l'entreprise dans le pays.
" Les produits pour animaux de compagnie constituent l'un des quatre axes stratégiques de Nestlé à l'échelle mondiale ", a déclaré Marcelo Melchior, DG de Nestlé Brésil.
" La nouvelle usine de Vargeão renforce notre stratégie mondiale de développement d'aliments humides haut de gamme pour animaux de compagnie, offrant une variété de textures et d'expériences sensorielles qui optimisent la nutrition des chiens et des chats. "
