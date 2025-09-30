Neptune Insurance lève 368 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble du document)

Neptune Insurance a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne à New York à la limite supérieure de sa fourchette, levant 368 millions de dollars, a déclaré mardi le fournisseur d'assurance contre les inondations, s'ajoutant à une série de cotations alors que les investisseurs affluent vers de nouvelles offres.

L'assureur contre les inondations basé à St. Petersburg, en Floride, et certains de ses actionnaires existants ont vendu 18,4 millions d'actions à 20 dollars chacune, alors que la fourchette visée était de 18 à 20 dollars. L'introduction en bourse a valorisé l'entreprise à 2,76 milliards de dollars.

Le cofondateur Jim Albert, ainsi que les sociétés de capital-investissement Bregal Sagemount et FTV Capital, figuraient parmi les actionnaires vendeurs.

L'activité des introductions en bourse aux États-Unis a repris après un ralentissement en début d'année, les entreprises s'empressant d'exploiter l'appétit des investisseurs à mesure que les inquiétudes liées à la politique commerciale du président Donald Trump s'apaisent.

Plusieurs compagnies d'assurance ont fait appel aux marchés publics cette année, notamment Aspen Insurance AHL.N , Slide Insurance SLDE.O et Accelerant ARX.N , qui ont toutes reçu un accueil favorable lors de leurs débuts.

Neptune, lancée en 2018, vend des polices d'assurance inondation résidentielles et commerciales pour le compte de partenaires transporteurs à travers les États-Unis. Elle est en concurrence avec le National Flood Insurance Program, une entité gérée par le gouvernement américain et le plus grand fournisseur d'assurance contre les inondations du pays.

La demande de protection contre les inondations a augmenté en raison du changement climatique qui entraîne des tempêtes plus fréquentes et plus violentes.

Les investisseurs historiques T. Rowe Price Investment Management et AllianceBernstein ont indiqué qu'ils souhaitaient acheter jusqu'à 75 millions de dollars d'actions.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et BofA Securities figurent parmi les preneurs fermes de l'offre. Les actions de Neptune seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole "NP" et leur cotation devrait débuter le 1er octobre.