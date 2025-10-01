 Aller au contenu principal
Neptune Insurance évaluée à plus de 3,1 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:52

1er octobre - Les actions de Neptune Insurance NP.N ont augmenté de 12,5 % lors de leur entrée à la Bourse de New York mercredi, évaluant le fournisseur d'assurance contre les inondations à 3,11 milliards de dollars.

