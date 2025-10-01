Neptune Insurance évaluée à plus de 3,1 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 4,6,9; des citations exécutives aux paragraphes 7,8,11)

Les actions de Neptune Insurance

NP.N ont bondi de 12,5 % lors de leur entrée à la Bourse de New York mercredi, valorisant la société à près de 3,11 milliards de dollars et faisant d'elle le dernier assureur à tirer parti d'un marché des cotations en pleine effervescence.

Les actions de l'assureur contre les inondations basé à St. Petersburg, en Floride, ont ouvert à 22,50 dollars l'unité, alors que le prix d'émission était de 20 dollars.

Neptune et certains de ses actionnaires existants ont vendu 18,4 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse mardi, au sommet de sa fourchette cible de 18 à 20 dollars par action. Sur la base du prix d'introduction en bourse, la société a été initialement évaluée à 2,76 milliards de dollars.

Traditionnellement considérés comme résistants aux ralentissements économiques plus larges, les assureurs ont joué un rôle de premier plan dans le rebond tant attendu du marché américain des introductions en bourse, soutenu par la reprise du marché des actions et les attentes d'une baisse des taux d'intérêt.

La demande de produits d'atténuation des risques a augmenté à mesure que les événements liés au climat , tels que les inondations, deviennent plus fréquents et plus destructeurs.

Le marché de l'assurance contre les inondations reste dominé par le programme national d'assurance contre les inondations (National Flood Insurance Program), une initiative fédérale qui a été perturbée par la dernière fermeture du gouvernement fédéral .

"Il n'y a rien de tel que de souligner la disponibilité de votre entreprise lorsque votre principal concurrent est fermé", a déclaré Trevor Burgess, directeur général de Neptune, lors d'un entretien avec Reuters.

Bien que ces fermetures soient généralement de courte durée, les programmes tels que le NFIP "n'émettront pas de nouvelles polices et il pourrait même y avoir des retards dans le renouvellement des polices", a déclaré Trevor Burgess.

Dans son prospectus, Neptune affirme que le financement subventionné du NFIP a créé un désavantage en termes de coûts pour les assureurs privés.

Dans le cadre de ses efforts pour gagner des parts de marché, Neptune utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour souscrire l'assurance inondation et n'emploie aucun souscripteur humain, 100 % de la souscription étant effectuée par son moteur "Triton".

"Nous avons 60 employés et 260 000 clients. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars par employé", a ajouté Trevor Burgess.