Neptune Insurance dépose une demande de cotation en bourse aux États-Unis alors que la fenêtre d'introduction en bourse se rouvre

Le fournisseur d'assurance contre les inondations Neptune a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis mercredi, devenant ainsi la dernière entreprise à profiter de la demande renouvelée des investisseurs, alors que l'apaisement des inquiétudes concernant les tarifs douaniers et la vigueur des marchés incitent de plus en plus d'entreprises à se lancer dans l'aventure.

Les marchés boursiers frôlant des records, les investisseurs ont privilégié les secteurs à forte croissance et les entreprises largement protégées des risques commerciaux.

Les analystes estiment que la période qui s'étend jusqu'à la mi-octobre sera cruciale, car plusieurs grands noms s'y retrouveront pour évaluer si la confiance dans les actions peut résister à l'incertitude politique et économique.

"Le marché d'aujourd'hui a placé la barre plus haut pour les introductions en bourse. Jusqu'à ce que les investisseurs recherchent plus de risques, nous nous attendons à ce que la plupart des cotations publiques soutenues par des sociétés de capital-risque dans les mois à venir entrent dans deux catégories: la société est rentable ou alignée sur les principales priorités politiques de l'administration Trump", a déclaré à Reuters Emily Zheng, analyste principale, capital-risque chez PitchBook.

Fondée en 2018, Neptune fournit une assurance contre les inondations aux propriétaires et aux entreprises. L'assurance contre les inondations est devenue une question urgente aux États-Unis, car le changement climatique alimente des tempêtes plus fréquentes et plus graves, avec des millions de personnes vulnérables aux dommages et aux coûts.

Le secteur de l'assurance est souvent considéré comme à l'abri de la récession, offrant un attrait tout temps parce que les ménages et les entreprises ont tendance à conserver des polices essentielles même en cas de ralentissement économique.

Triton, le moteur de souscription automatisé de la société, utilise l'intelligence artificielle et la science des données pour gérer des tâches telles que la sélection des risques et la tarification.

Neptune a déclaré que son moteur de souscription a maintenu un ratio de pertes écrites à vie de 24,7 % depuis sa création jusqu'au 30 juin 2025, une période qui comprend les principales inondations aux États-Unis.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 119,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre et un bénéfice net de 34,6 millions de dollars.

Elle vise à s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "NP".

Morgan Stanley, J.P. Morgan et BofA Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre.