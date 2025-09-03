Neptune Insurance demande à être cotée en bourse aux États-Unis, alors que la fenêtre d'introduction en bourse se rouvre

La compagnie d'assurance contre les inondations Neptune a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis mercredi, devenant ainsi la dernière entreprise à profiter de la demande renouvelée des investisseurs, alors que l'apaisement des inquiétudes concernant les tarifs douaniers et la solidité des marchés incitent de plus en plus d'entreprises à se lancer dans l'aventure.

Les marchés boursiers frôlant des records, les investisseurs ont privilégié les secteurs à forte croissance et les entreprises largement protégées des risques commerciaux.

Les analystes estiment que la période qui s'étend jusqu'à la mi-octobre sera cruciale, car plusieurs grands noms s'y retrouveront pour évaluer si la confiance dans les actions peut résister à l'incertitude politique et économique.

Fondée en 2018, Neptune fournit une assurance contre les inondations aux propriétaires et aux entreprises. L'assurance contre les inondations est devenue une question urgente aux États-Unis, car le changement climatique entraîne des tempêtes plus fréquentes et plus violentes, qui exposent des millions de personnes à des dommages et à des coûts.

Le secteur de l'assurance est souvent considéré comme à l'abri de la récession, offrant un attrait tout temps parce que les ménages et les entreprises ont tendance à conserver des polices essentielles telles que la santé, l'automobile et la couverture des biens, même en cas de ralentissement économique.

Triton, le moteur de souscription automatisé de la société, utilise l'intelligence artificielle et la science des données pour gérer des tâches telles que la sélection des risques et la tarification.

Une souscription précise est essentielle pour le secteur, car elle permet de tarifer correctement les risques, de préserver la rentabilité et de maintenir la couverture à un niveau abordable pour les assurés.

Neptune a déclaré que son moteur de souscription a maintenu un ratio de pertes écrites à vie de 24,7 % depuis sa création jusqu'au 30 juin 2025, une période qui comprend les principales inondations aux États-Unis telles que l'ouragan Helene et l'ouragan Milton l'année dernière.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 119,3 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre et un bénéfice net de 34,6 millions de dollars.

Elle vise à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "NP".

Morgan Stanley, J.P. Morgan et BofA Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre.