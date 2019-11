NÉOVACS SOLLICITE UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

COMMUNIQUE DE PRESSE · COMMUNIQUE DE PRESSE · COMMUNIQUE DE PRESSE





Paris et Boston, le 13 novembre 2019 - 18 : 00 CET - NÉOVACS (Euronext Paris : ALNEV) annonce avoir procédé ce jour à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Paris et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Les instances représentatives du personnel en ont été préalablement informées.

Cette décision intervient après constat que le montant des passifs exigibles est supérieur aux actifs réalisables et disponibles à court terme.

L'objectif de cette procédure est d'évaluer les différentes marques d'intérêt potentielles et toutes les autres options qui pourraient permettre la sauvegarde des actifs de Néovacs dans un cadre sécurisé.

L'exploitation se poursuivra pendant la période d'observation. La société poursuivra notamment ses démarches auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) sur l'acceptation du LLDAS1 comme critère primaire pour une étude clinique de phase III en Lupus et continuera aussi ses travaux précliniques avec IL-4/IL-13 kinoïde pour traiter les allergies dont les résultats seront soumis avant la fin d'année dans une revue scientifique à comité de lecture.

La Société informera le marché de la décision du Tribunal de Commerce.

Dans ce cadre, la cotation de son titre (ISIN : FR0004032746) et des bons de souscription d'actions « Neovacs 2017 » (ISIN : FR0013275971) restent suspendus.

LLDAS1 Lupus Low Disease Activity State





