NEOVACS : Résultats annuels 2025

Recentrage efficace de la recherche scientifique ;

Poursuite de l'optimisation des coûts d'exploitation et forte amélioration du résultat net ;

Accélération de la réduction des coûts en 2026 et financement de l'activité ;

Ajustement de la valeur nominale.

Suresnes, le 30 avril 2026 – 23h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, présente ses résultats annuels 2025. Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société [1] .

Recentrage efficace de la recherche scientifique

Comme annoncé en décembre 2025, Néovacs a décidé de prendre une série de mesures drastiques destinées à protéger ses actifs en réduisant ses besoins mensuels de trésorerie. Dans le cadre de ce plan, la Société a décidé de se focaliser sur ses programmes de recherche les plus avancés et de travailler en étroite collaboration avec les laboratoires académiques et partenaires. Les axes retenus sont le fruit des avancées concrètes enregistrées en 2025 dans :

Le développement de produits ARNm IL-4/IL-13 pour l'asthme . Plusieurs formulations lipidiques ont été obtenues de CDMO partenaires et l'évaluation de ces candidats a été réalisée afin de modéliser l'efficacité, la tolérance, la stabilité mais aussi les coûts de licences associés aux droits d'exploitation pour du développement clinique et commercial. Les résultats précliniques du programme ARNm IL-4/IL-13 dans l'asthme ont été présentés au congrès ARNm à Francfort (janvier 2025) et à la conférence RNA Leader à Bâle (mars 2025).

. Plusieurs formulations lipidiques ont été obtenues de CDMO partenaires et l'évaluation de ces candidats a été réalisée afin de modéliser l'efficacité, la tolérance, la stabilité mais aussi les coûts de licences associés aux droits d'exploitation pour du développement clinique et commercial. Les résultats précliniques du programme ARNm IL-4/IL-13 dans l'asthme ont été présentés au congrès ARNm à Francfort (janvier 2025) et à la conférence RNA Leader à Bâle (mars 2025). L'extension de sa plateforme ARNm à un nouveau programme ARNm IgE pour le traitement de l'allergie alimentaire , en collaboration avec l'équipe du Dr Laurent Reber (Institut INFINITY, Toulouse), à la suite du financement de l'agence nationale pour la recherche (programme AllergyVacs2). Un premier candidat intéressant a montré une réponse anti-IgE neutralisante sur une durée d'un an et une protection contre l'anaphylaxie dans un modèle induit par la cacahuète chez le rongeur.

, en collaboration avec l'équipe du Dr Laurent Reber (Institut INFINITY, Toulouse), à la suite du financement de l'agence nationale pour la recherche (programme AllergyVacs2). Un premier candidat intéressant a montré une réponse anti-IgE neutralisante sur une durée d'un an et une protection contre l'anaphylaxie dans un modèle induit par la cacahuète chez le rongeur. Le développement conjoint de nouvelles formulations lipidiques pour la délivrance d'ARNm avec le laboratoire du Dr Nathalie Mignet (UTCBS, CNRS). Ces travaux ont permis d'identifier une famille de lipides nouveaux avec une liberté d'exploitation et un dépôt de brevet en cours.

Poursuite de l'optimisation des coûts d'exploitation et forte amélioration du résultat net

Dans le même temps, avant la mise en œuvre du programme drastique de réduction des coûts annoncé fin 2025, la Société a maintenu une discipline financière stricte. Le résultat d'exploitation a ainsi été amélioré de 1,3 M€ en un an, passant de -6,6 M€ à -5,3 M€ entre 2024 et 2025.

Le résultat net enregistre une très forte amélioration, passant de -32,9 M€ en 2024 (dont 28,0 M€ de charges financières exceptionnelles) à -4,9 M€ en 2025, malgré une provision de 0,9 M€ destinée à couvrir l'essentiel du coût prévisionnel du plan d'économie mis en œuvre début 2026.

Les besoins générés par l'activité et les investissements (5,5 M€) ont été couverts par le recours à la ligne de financement. A fin 2025, la trésorerie ressortait à 0,6 M€ pour des capitaux propres de 18,1 M€ et une dette résiduelle (solde émis mais non converti) de 0,5 M€.

Accélération de la réduction des coûts en 2026 et financement de l'activité

Comme annoncé, le Société a mis en œuvre début 2026 une nouvelle réduction significative de ses charges fixes afin de diviser par plus de deux le besoin de financement annuel lié à l'activité et aux investissements pour le ramener de 5,5 M€ en 2025 à un niveau normatif (hors coûts de la restructuration) d'environ 2,5 M€.

Ce besoin courant pourrait être couvert par la trésorerie brute disponible (0,6 M€ à fin 2025) et le tirage programmé sur la ligne de financement pour un montant cumulé total de 2,25 M€ en 2026.

Au-delà, afin d'assurer le co-financement des programmes de recherche aux côtés des laboratoires académiques et partenaires, la Société pourrait mobiliser ses principaux actifs, soit :

Les placements financiers dont la valeur est estimée à 5,9 M€ au 31 décembre 2025 ;

L'actif immobilier détenu et estimé à plus de 10 M€.

Ajustement de la valeur nominale et projet de regroupement d'actions

Le Conseil d'administration d'arrêté des comptes a, sur la base de la 9 ème résolution votée lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2025, décidé de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale de l'action de la Société.

Le nominal de l'action est réduit de 0,0005 € à 0,0001 €. Le capital social de la Société, divisé en 960 882 988 actions, est, quant à lui, ramené de 480 441,49 € à 96 088,30 €.

Le Conseil d'administration a par ailleurs acté le principe d'un regroupement d'actions qui devrait être mis en œuvre dans les prochains jours et fera l'objet d'une communication dédiée.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

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01 53 67 36 78 Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse financière

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Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie (ainsi qu'en OS souscrites par la fiducie), laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

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Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] Les comptes 2025 font l'objet d'une certification sans réserve par les commissaires aux comptes, avec une observation attirant l'attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation