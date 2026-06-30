Neovacs renforce son portefeuille stratégique de propriété intellectuelle

La biotech française, en collaboration avec l'UTCBS, a déposé une demande de brevet pour de nouveaux lipides de délivrance d'ARN, ciblant un marché mondial en pleine explosion.

Neovacs a franchi une étape clé dans sa stratégie de valorisation. L'entreprise de biotechnologie vient d'annoncer le dépôt d'une demande de brevet visant à protéger de nouveaux lipides co-développés avec l'Unité de technologies chimiques et biologiques pour la santé (UTCBS - CNRS/UPC/INSERM).

Initiée en mai 2024 avec le laboratoire du Dr Nathalie Mignet, cette collaboration vise à formuler des ARNm capables d'induire une réponse anticorps contre les maladies inflammatoires chroniques. Au-delà de l'aspect médical, ce dépôt constitue un actif hautement stratégique sur le plan financier et industriel.