NEOVACS : Regroupement des actions Néovacs, suspension de la faculté d'exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ajustement du calendrier de tirage sur la ligne de financement

Suresnes, le 6 mai 2026 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV), société biopharmaceutique à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies ARN pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce avoir décidé de mettre en œuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 10 000 anciennes.

Lors de sa réunion du 30 avril 2026, faisant usage de la délégation qui lui a été conférée aux termes de la 10 ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale du 17 juin 2025, le conseil d'administration de la Société a décidé de mettre en œuvre un regroupement d'actions.

Les opérations de regroupement débuteront le 21 mai 2026, pour s'achever le 23 juin 2026, date du regroupement effectif. Les principales caractéristiques à la date du présent communiqué sont les suivantes :

Nombre d'actions soumises au regroupement : 960 882 988 actions [1] ;

Code ISIN des actions anciennes non regroupées : FR0014010856 ;

Parité d'échange : 1 action nouvelle contre 10 000 anciennes ;

Nombre d'actions à provenir du regroupement : 96 088 actions ;

Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR0014018EV4.

Cette opération sera sans impact sur la valeur des titres NEOVACS détenus en portefeuille par les actionnaires, exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire financier 1 action nouvelle pour chaque bloc de 10 000 actions anciennes.

Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 10 000 n'auront aucune démarche à effectuer. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 10 000 actions anciennes) devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 10 000, jusqu'au 22 juin 2026 inclus.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce, à l'expiration d'une période de 30 jours à compter du 23 juin 2026, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. L'avis relatif au regroupement des actions est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d'Euronext Paris.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce regroupement, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, et dont la période d'exercice est en cours, sont informés que, conformément aux dispositions des articles L. 225-149-1 et R.225-133 du Code de commerce, le Conseil d'Administration de NEOVACS a décidé de suspendre la faculté d'exercice de l'ensemble des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société à compter du 19 mai 2026 (00h01 heure de Paris) et jusqu'au 25 juin 2026 (inclus).

Dans ce contexte, conformément à l'avenant annoncé le 24 mars 2026 et prévoyant la mise en place d'un calendrier programmé de financement, le prochain tirage devrait avoir lieu à la date initialement convenue, soit le 18 mai 2026 alors que le tirage suivant devrait être décalé du 16 juin 2026 au 26 juin 2026 [2] .

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française qui conduit une activité de R&D autour de ses nouvelles plateformes technologiques mRNA et Lipides et met à profit son expertise interne pour investir dans des sociétés innovantes en Biotech et Medtech à forts potentiels.

Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Anne-Charlotte DUDICOURT

Relations Presse financière

acdudicourt@actus.fr

06 24 03 26 52

Avertissement :

La société Néovacs a mis en place (i) un financement sous forme d'OCEANE-BSA avec la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société, et (ii) un financement en ORA qui ont toutes été transférées à une fiducie (ainsi qu'en OS souscrites par la fiducie), laquelle est à présent chargée de leur equitization.

Les actions, résultant de la conversion ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du nombre de titres émis au profit de la société HANOVER SQUARE INVESTMENTS 1 et/ou de la fiducie.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] Le nombre d'actions à regrouper et à provenir du regroupement pourra être ajusté dans l'hypothèse où des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital venaient à les exercer en dehors de la période de suspension de leur faculté d'exercice.

[2] Sous réserve du respect des conditions contractuelles de tirage (dont les principales sont décrites dans le communiqué du 24 mars 2026).