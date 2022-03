NEOVACS : NEOVACS SIGNE UN NOUVEL ACCORD OUVRANT LA VOIE À UNE REPRISE DES ESSAIS CLINIQUES DANS LE TRAITEMENT DU LUPUS

Paris, le 18 mars 2022 – 8h00 CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) et Biosense Global LLC renforcent leurs interactions en signant un nouvel accord de partenariat pour permettre un transfert de technologie du produit IFN a Kinoïde dans le traitement du lupus. Cet accord permet de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, et offre à Néovacs une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé.

Cet accord « gagnant-gagnant » assure la poursuite du programme IFNa Kinoïde dans le lupus sur la base des résultats de la phase IIb réalisée par Néovacs, qui ont montré la pertinence de l'approche basée sur l'utilisation de l'IFNα kinoide. L'efficacité démontrée selon le critère d'évaluation LLDAS, qui mesure l'état d'activité résiduelle de la maladie à la suite du traitement, tout en incluant une réduction importante de la prise de corticostéroïdes comme objectif thérapeutique clé, qui est un critère d'efficacité clinique déjà utilisé par les agences règlementaires chinoises. Pour mémoire, un dossier est en cours de préparation avec les autorités réglementaires chinoises pour déterminer les conditions nécessaires à la poursuite du développement clinique du produit en Chine. Biosense Global supportera désormais seul l'intégralité des coûts de ces nouveaux essais cliniques pour un bénéfice mutuel des deux partenaires.

Néovacs conserve ainsi l'intégralité des droits d'exploitation sur le produit, hors Chine où Biosense Global bénéficie d'une exclusivité géographique et versera des milestones et royalties en cas de commercialisation. La Chine est le deuxième marché pharmaceutique du monde, où près d'un million de personnes souffrent de cette maladie. Néovacs pourra reprendre son développement dans le reste du monde à tout moment, en utilisant s'il le souhaite les nouveaux résultats cliniques chinois. Un comité stratégique commun va être mis en place dans les prochaines semaines pour définir les conditions de la meilleure stratégie clinique en Chine.

Vincent Serra, Directeur Scientifique et Opérationnel de Néovacs, déclare : « Ce nouvel accord entre Néovacs et Biosense Global est une bonne nouvelle pour les patients atteints de Lupus. Notre partenaire est aujourd'hui pleinement engagé dans la relance de ce programme et va y mettre les moyens humains et financiers nécessaires.

Il va permettre de concentrer nos équipes scientifiques sur le programme de développement d'un candidat-vaccin dans le domaine des allergies et sur l'accompagnement dans lesquelles Néovacs est actionnaire dans le cadre de sa politique d'investissements stratégiques. »

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, ajoute : « C'est une nouvelle victoire pour l'équipe Néovacs. Ce projet était à l'arrêt lorsque nous avons repris en main l'entreprise et tout le monde pensait que cet actif ne valait rien, à part nous.

Aujourd'hui, nous avons un candidat-vaccin qui va repartir en essais cliniques sous l'égide de Biosense Global, ce qui confirme le potentiel thérapeutique de notre produit IFN a sans aucune charge pour nous, et l'opportunité de toucher des royalties et d'exploiter les droits mondiaux hors Chine en cas d'autorisation de mise sur le marché. »

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13 ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

