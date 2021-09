NEOVACS : NEOVACS POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE KINOÏDE(R)

Paris et Boston, le 20 septembre 2021 - 19 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce la poursuite de ses travaux pré-cliniques autour de sa plateforme technologique Kinoïde®.

Dans ce cadre, Néovacs initie des expériences in vivo dans deux plateformes d'études fonctionnelles, afin, d'une part, de tester les optimisations des procédés de fabrication des Kinoïde® IL-4 et Kinoïde(TM) IL-13 et, d'autre part, d'explorer les possibilités d'utilisation de nouvelles technologies pour générer ses produits dans des programmes scientifiques en stade précliniques.

Ces travaux sont menés par les équipes scientifiques de Néovacs, en relation avec l'Institut Jacques Monod (IJM), unité mixte de recherche du CNRS et d'Université de Paris (Paris-Descartes), reconnu comme l'un des principaux pôles de recherche fondamentale en biologie de la région parisienne.

Néovacs confirme ainsi une nouvelle fois son ambition de mettre en œuvre un programme d'essai clinique de Phase I/IIa, les produits nécessaires à leurs réalisations selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), après autorisation réglementaire, pour le développement d'un candidat vaccin dans le domaine des allergies, mais également son ambition de tester des technologies innovantes sur d'autres programmes précliniques. Ces phases pré-cliniques représentent à elles seules des investissements globaux estimés à 15 M€ et totalement financés grâce aux ressources disponibles.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFN? Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

