NEOVACS : NEOVACS INVESTIT DANS NETRI ET ENRICHIT SON PORTEFEUILLE DE PARTICIPATIONS DANS DES BIOTECH FRANÇAISES PROMETTEUSES

Paris, le 3 mars 2022 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce un investissement dans la société NETRI, start-up industrielle lyonnaise qui développe des technologies innovantes d'organes sur puce pour l'industrie pharmaceutique, les sociétés de services R&D pour les sciences de la vie et la recherche académique.

NETRI dispose de technologies brevetées d'organes sur puce permettant de créer des modèles humains in vitro standardisés et prédictifs. Cela permet d'anticiper l'efficacité d'un traitement innovant, d'accélérer les phases de recherche précliniques, et de repositionner des composés sur de nouvelles indications, tout en limitant les tests sur les animaux. L'utilisation de circuits neuronaux humains couplés à de multiples types cellulaires ouvre la voie à une médecine plus personnalisée ainsi qu'à des diagnostics plus rapides et pertinents. Les domaines d'applications actuels concernent les troubles neurologiques, la cosmétique et la nutrition.

4 ème investissement stratégique de Néovacs

Néovacs a décidé d'investir immédiatement 2 M€ dans NETRI, avec une option pour un investissement complémentaire pouvant aller jusqu'à 1 M€ sous réserve d'atteinte d'objectifs et selon les besoins de la société.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un tour de table de série A d'un montant total de 8 M€, auquel ont participé les actionnaires historiques de NETRI ainsi que de nouveaux investisseurs privés et industriels, dont Néovacs. Le financement permettra à NETRI d'accélérer le développement de ses unités de production pilotes de dispositifs microfluidiques et de cultures cellulaires humaines, afin de soutenir sa croissance et devenir le leader mondial industriel d'organe-sur-puce et d'étendre ses domaines d'applications.

Cette opération est le 3 ème investissement de Néovacs dans des sociétés BioTech, à l'image de Bio Detection K9, société spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19, et Signia Therapeutics, société de biotechnologie qui met en œuvre une stratégie de rupture pour la recherche de médicaments contre les infections et les pathologies respiratoires.

Néovacs a également investi dans Medical Devices Venture, à l'occasion de sa cotation sur Euronext Access+, afin d'en faire son nouveau véhicule d'investissement privilégié dans l'univers de la MedTech.

Cette activité permet de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « Je suis très heureux d'annoncer l'investissement dans NETRI et l'accompagnement de Dr. Thibault Honegger et Dr. Florian Larramendy et leurs équipes. Face à l'augmentation des troubles neurologiques, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. qui touchent déjà plus de 7 millions de personnes en Europe, nous avons besoin d'approches de ruptures comme celle développée par NETRI. Avec une innovation qui doit permettre de réduire le temps d'établissement du dosage du traitement d'un patient de 3 ans à … 4 mois, NETRI a le potentiel d'être un véritable game changer et un partenaire privilégié des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. »

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13 ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Déborah SCHWARTZ

Relations Presse financière

dschwartz@actus.fr

01 53 67 36 35

