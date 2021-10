NEOVACS : NEOVACS ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ÉMIS AVEC LES OCEANE POUR LIMITER LE RISQUE DE DILUTION SUR SON CAPITAL

Paris, le 29 octobre 2021 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce avoir acquis l'intégralité des bons de souscription d'actions (BSA) en circulation associés au programme de financement par émission d'OCEANE-BSA en vue de leur annulation afin notamment d' éviter une nouvelle dilution de ses actionnaires.

Néovacs a racheté la totalité des BSA émis au profit d'European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGOSF »), soit 6 381 227 381 BSA au total[1], pour un montant global de 5,3 M€. Le cabinet Crowe HAF est intervenu en qualité d'expert indépendant pour apprécier le caractère équitable de ce prix d'acquisition.

L'exercice de l'intégralité de ces BSA aurait pu entrainer la création de 6 381 227 381 actions nouvelles. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à cet exercice aurait alors été réduite à 0,60%[2].

Par ailleurs, EHGOSF s'est engagé à rétrocéder à Néovacs l'intégralité des BSA émis en cas de nouveaux tirages d'OCEANE-BSA pour un prix forfaitaire de 1 € par tranche. Ces BSA seront alors également annulés.

Plus aucun BSA ne pourra être exercé ou acquis par EHGOSF dans le cadre de son contrat de financement en OCEANE-BSA et ainsi diluer les actionnaires de Néovacs.

Par ailleurs, Néovacs et EHGOSF ont convenu de porter la faculté d'appel de tirage de tranches (Investor Call) d'OCEANE-BSA à l'initiative du souscripteur de 15 à 30. À ce jour, EHGOSF peut donc encore appeler le tirage de 21 tranches d'OCEANE-BSA à sa seule initiative.

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Déborah SCHWARTZ

Relations Presse financière

dschwartz@actus.fr

01 53 67 36 35

s

[1] Dont 1 916 111 104 BSA émis dans le cadre du contrat d'émission du 17 mai 2020 et 4 465 116 277 BSA émis dans le cadre du contrat d'émission du 5 septembre 2021

[2] Sur la base d'un capital social composé de 9 589 099 274 actions au 22 octobre 2021

