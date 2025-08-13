Neovacs : levée de fonds de 0,25 million d'euros

(AOF) - Néovacs annonce une levée de fonds de 0,25 million d'euros par l'émission d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 250 000 euros, souscrites par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération, soit 240 000 euros, sera destiné à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

Avant le tirage annoncé ce jour, l'émission d'OCEANE-BSA a permis de lever 24,7 millions d'euros, a donné lieu à la création de 24 439 134 369 actions. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui inférieure à 0,20%.

L'émission d'OCEANE-BSA annoncée ce jour donne lieu à l'émission de 115 740 BSA qui seront rétrocédés à la société Néovacs en vue de leur annulation et pourrait donner lieu à la création de 282 805 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,67%.

L'intégralité des émissions d'OCEANE-BSA réalisées à ce jour pourrait donner lieu à la création de 305 429 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital à ce jour pourrait ainsi ressortir à de 0,66%.

